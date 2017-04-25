 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 10:55 مساءً
روابط سريعة
العراق: الكويت تقر منحة 100 مليون دولار لبغداد
الكويت

العراق: الكويت تقر منحة 100 مليون دولار لبغداد

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:24 م

قال مسؤول عراقى اليوم الثلاثاء، إن الكويت أقرت منحة قدرها 100 مليون دولار منحة للعراق لدعم المشروعات الإنسانية وجهود الإعمار فى مناطق استعيدت من تنظيم داعش.

والمنحة أول مساعدة مالية كويتية للعراق منذ الغزو العراقى للكويت عام 1990.

وقالت متحدثة باسم صندوق إعادة الإعمار العراقى أن مسؤولين من البلدين وقعا على اتفاقية المنحة فى الكويت اليوم الثلاثاء

وقال مصطفى الهيتى رئيس الصندوق فى بيان أن اتفاقية المنحة بداية مشجعة لمزيد من التعاون بين العراق والكويت.

ويهدف التمويل إلى إعادة بناء المدن والمناطق المستردة من تنظيم داعش الذى أعلن الخلافة فى العراق وسوريا عام 2014.

وأثرت الحرب ضد التنظيم وكذلك تراجع أسعار النفط على ميزانية الحكومة العراقية مع اعتمادها شبه الكامل على مبيعات النفط.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3