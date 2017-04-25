قال مسؤول عراقى اليوم الثلاثاء، إن الكويت أقرت منحة قدرها 100 مليون دولار منحة للعراق لدعم المشروعات الإنسانية وجهود الإعمار فى مناطق استعيدت من تنظيم داعش.

والمنحة أول مساعدة مالية كويتية للعراق منذ الغزو العراقى للكويت عام 1990.

وقالت متحدثة باسم صندوق إعادة الإعمار العراقى أن مسؤولين من البلدين وقعا على اتفاقية المنحة فى الكويت اليوم الثلاثاء

وقال مصطفى الهيتى رئيس الصندوق فى بيان أن اتفاقية المنحة بداية مشجعة لمزيد من التعاون بين العراق والكويت.

ويهدف التمويل إلى إعادة بناء المدن والمناطق المستردة من تنظيم داعش الذى أعلن الخلافة فى العراق وسوريا عام 2014.

وأثرت الحرب ضد التنظيم وكذلك تراجع أسعار النفط على ميزانية الحكومة العراقية مع اعتمادها شبه الكامل على مبيعات النفط.