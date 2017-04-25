طالب أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي، والخبير في الشأن الإقتصادي، الحكومة والبرلمان، بزيادة مخصصات تنمية سيناء في الموازنة الجديدة، 2017 / 2018، من أجل دحر الإرهابيين وهزيمتهم، حيث إن تنمية سيناء ضرورة وليست رفاهية فى الوقت الحالى، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها.

وهنأ الديب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري العظيم، وكافة الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى، الـ 35 لعيد تحرير سيناء، الذي يؤكد قدرة المصريين على قهر ودحر الإحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن سيناء تتمتع بأهمية إستراتيجية منحها لها الموقع والمكان، وبأنها بوابة مصر الشرقية وجناحها الآسيوي، مشيرا إلى تبني مصر على مدار عدة عقود العديد من الإستراتيجيات لتنمية وتعمير الإقليم، إلا أنها لم تحقق منها شيئا على الرغم مما تتمتع به سيناء من مقومات اقتصادية متنوعة.

وأضاف أنه فى ظل الأوضاع الحالية في سيناء يجب العمل على تبني نماذج تنموية أكثر حداثة وتفهما للمتطلبات والأولويات الملائمة لطبيعة المنطقة، ويجب مراعاة مختلف الاعتبارات وخاصة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، مع الإسراع في التعامل مع ما يفرضه الواقع من تحديات.

وشدد الديب، على أهمية الاهتمام بسيناء وتنميتها، لافتا إلى أنه حق دستوري ملزم للحكومة، بتخطيط وتنفيذ برامج تنموية للمحافظات الحدودية، حيث حظيت تنمية المناطق الحدودية والنائية باهتمام من قبل المشرع الدستورى المصرى فى مناح متعددة، منها التزام الدولة بتحسين القدرات الإقتصادية للإقليم وتوفير المرافق الأساسية مع مراعاة الخصوصية البيئية.

وقال إن تعديلات الحكومة على قانون 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى سيناء، تساعد على نمو الإستثمارات الأجنبية فى المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، سيساعد خطة الحكومة فى تنمية سيناء.