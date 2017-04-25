موقف مؤثر، حيث بكى اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على الهواء، خلال حديثه عن الشهداء في ذكرى تحرير سيناء.

وأكد في حواره ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على شاشة “صدى البلد”: “بقول للشهداء اطمئنوا في أماكنكم إحنا صاينين الأمانة، وعارفين قيمة الأرواح، لن ننساكم أبدًا، تحية للقوات المسلحة وقوات الشرطة وكل مواطن شريف، نحن نكتب التاريخ”.

وأردف”شهود”: “صاينين هذا الدم وهنحافظ عليه لآخر نفس فينا”، فقاطعته الإعلامية عزة مصطفى، قائلة: “هنبدأها بكاء ليه، لولاهم مكناش هنبقى عايشين، بفضلهم لسه موجودين”، ليرد “شهود”: “لازم نديهم حقهم، القوات المسلحة دي أيدينا ومستحيل أن تخوننا، ولن تقدر على ذلك فهي تنفذ أوامر المصريين، وعليها ألا تحيد عن مهمتها المكلفة بها”.