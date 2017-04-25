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أردوغان: الاتحاد الأوروبي على وشك التفكك
رجب طيب اردوغان رئيس تركيا

أردوغان: الاتحاد الأوروبي على وشك التفكك

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:11 م
وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوكالة “رويترز”، إن الاتحاد الأوروبى على وشك التفكك.

وأشار أردوغان أنه لن يسمح أن تصبح سنجار قاعدة لمقاتلي حزب العمال الكردستانى.

وأكد، أن تركيا ستعيد النظر فى موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، إذا استمرت فى الانتظار أكثر من ذلك وإذا استمرت العقلية الحالية العدائية من قبل بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد.

وأضاف أردوغان أن القرار الذى اتخذته اليوم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهى هيئة بارزة لحقوق الإنسان بوضع تركيا على قائمة متابعة “سياسى تماما” ولا تعترف به أنقرة.

وأعلن أردوغان أنه لا يمكن التوصل إلى حل للصراع السورى، فى ظل بقاء الرئيس السورى بشار الأسد فى السلطة.

وقال أردوغان فى القصر الرئاسى بالعاصمة التركية “الأسد ليس عنوانا لحل منتظر فى سوريا، ينبغى تحرير سوريا من الأسد حتى يظهر الحل”.

وألمح الرئيس التركى أيضا إلى أن روسيا خففت من دعمها للرئيس الروسي. وقال أردوغان إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال له: ” ’أردوغان لا تفهمنى خطأ. لست أدافع عن الأسد ولست محاميا عنه’ هذا ما قاله. بوتين أبلغنى بذلك”.

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