شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان على ضرورة توفير كميات مناسبة من السلع الغذائية المختلفة وتداولها للمواطنين بأسعار منخفضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

كما أشار إلى ضرورة تسهيل عرض السلع من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية “أليكس ماركت” وضرورة محاربة الغلاء وتشديد الرقابة على الأسواق منعا لاحتكار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطن البسيط في مختلف مناطق المحافظة.

وقامت الشركة بتوفير السلع في المناطق المختلفة في الأحياء على مدار الأسبوع الجاري وسط إقبال ملحوظ من المواطنين، وشمل ذلك كافة المناطق بالمدينة.