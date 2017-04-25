أعلن مصدر قضائى أن محكمة فى البحرين أصدرت الثلاثاء، أحكاما بسجن 36 شيعيا أدينوا بتشكيل مجموعة “إرهابية” لمهاجمة الشرطة، وجردتهم من جنسياتهم.

وقال المصدر إن ثلاثة من المدانين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، بينما سجن الأخرون مددا تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

وأضاف أن السلطات وجهت إليهم اتهامات عدة بينها “تشكيل مجموعة غير شرعية هدفها تعريض الدستور والقوانين للخطر، واستخدام الارهاب وسيلة” كما أتهموا بــ “حيازة متفجرات بدون ترخيص”.

وتابع المصدر القضائى ان المتهمين أعترفوا بالمشاركة فى أعمال الشغب والتخريب.

من جهتها، أتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات فى البحرين “بتصعيد” حملة القمع حيث استدعت النيابة العامة 32 شخصا خلال خمسة أيام.

وقالت إن 24 شخصا على الأقل اتهموا “بالتجمع غير القانونى”.

وأوضح سماح حديد، المسئول فى مكتب المنظمة فى بيروت أن “الحملة المكثفة ضد المنشقين البحرينيين فى الأيام الأخيرة تثير المخاوف الشديدة” منتقدا السلطات البحرينية بسبب “إسكات الانتقادات لسجلها فى حقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة إن بين الذين تم استدعاؤهم محامين ونشطاء سياسيين وأقارب “ضحايا انتهاكات حقوق الانسان”.

وأكدت أن ثمانية منهم تم منعهم من السفر، فى حين يسرى اصلا قرار المنع على اربعة اخرين منهم.

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج فى فبراير 2011 فى خضم أحداث “الربيع العربى” قادتها الغالبية الشيعية التى تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية فى البحرين التى تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية، ورغم تراجع وتيرة العنف فى الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.