بعث مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة إلى بعض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح في حواره ببرنامج “عين على البرلمان” المذاع على شاشة “الحياة”، “الناس اللي شغالة كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي اتقوا الله”، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون الجريمة الإلكترونية بشكل فوري.