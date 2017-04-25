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بكري لنشطاء التواصل الاجتماعي: أتقوا الله
مصطفى بكري

بكري لنشطاء التواصل الاجتماعي: أتقوا الله

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 10:06 م
كتب - متابعات

بعث مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة إلى بعض نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح في حواره ببرنامج “عين على البرلمان” المذاع على شاشة “الحياة”، “الناس اللي شغالة كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي اتقوا الله”، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون الجريمة الإلكترونية بشكل فوري.

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