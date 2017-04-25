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خبير عسكري: الدولة أهملت سيناء فتحولت مرتعاً للإرهابيين
الدكتور عبد المنعم سعيد - عبدالمنعم سعيد

خبير عسكري: الدولة أهملت سيناء فتحولت مرتعاً للإرهابيين

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:52 م


أكد الخبير العسكري اللواء عبد المنعم السعيد، أن الدولة أهملت سيناء بعد تحريرها من يد العدو الصهيوني.

وأضاف “سعيد”، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “ten”، أن “الدولة لم تهتم سوى بأطراف سيناء،  لكنها تركت باقي سيناء دون اهتمام وهو ما جعلها مرتعا للإرهاب”.

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