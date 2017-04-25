

أكد الخبير العسكري اللواء عبد المنعم السعيد، أن الدولة أهملت سيناء بعد تحريرها من يد العدو الصهيوني.

وأضاف “سعيد”، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “ten”، أن “الدولة لم تهتم سوى بأطراف سيناء، لكنها تركت باقي سيناء دون اهتمام وهو ما جعلها مرتعا للإرهاب”.