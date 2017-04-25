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الري تنفي صحة تصريحات منسوبة لـ" الظواهري" نشرت بأحد المواقع الإلكترونية
سد النهضة

الري تنفي صحة تصريحات منسوبة لـ" الظواهري" نشرت بأحد المواقع الإلكترونية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:54 م
خاص: محيط

قال المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إنه قد تم نشر بأحد المواقع الإخبارية أمس الأول تحت عنوان “التفاصيل الكاملة للاجتماع الاستهلالي لسد النهضة” به تصريحات منسوبة إلى الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة.

وينفي الدكتور علاء الظواهري صدور هذه التصريحات عنه أو صدور أي تصريحات له تتعلق باجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة.

وتهيب وزارة الموارد المائية والري بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار حول أنشطة الوزارة وذلك لعدم بلبلة الرأي العام. كما تؤكد على أن أي تصريحات تصدر عن وزارة الموارد المائية والري إنما تصدر عن المتحدث الرسمي لها من خلال بيانات رسمية تصدرها الوزارة.

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