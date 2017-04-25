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السيسي: "كل ما نشاور على حاجة حلوة يروحوا أهل الشر يأذوها"
السيسي - مؤتمر الشباب

السيسي: "كل ما نشاور على حاجة حلوة يروحوا أهل الشر يأذوها"

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:51 م
كتب - متابعات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتم إنجاز العديد من المشروعات في سيناء وغيرها، ولكن لا يريد التحدث عنها، موضحًا: “أهل الشر هيدمروها، كل ما نشاور على حاجة حلوة يروحوا أهل الشر يأذوها”.
وأضاف الرئيس خلال كلمته في المؤتمر الشهري للشباب بالإسماعيلية، أنه يتم العمل على إنشاء مدينة ساحلية على أرقى مستوى في شرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مدينة يتم العمل على تجهيزها.
ولفت إلى أنه كان هناك مخطط لتوسعة الطريق من العريش إلى رفح ولكنه توقف، مشددًا: “دي بلادنا وأهل سيناء أهلنا وإحنا مش هنسيبكم.. الحرب شرسة جدًا”.

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