قال اللواء الدكتور، علاء عبد المجيد، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن محاربة الإرهاب والتطرف تحتاج إلي رؤية في التعامل الأمني والفكري مع هذه الجرثومة التي تضرب المجتمع و المنطقة.

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات صحفية، أن هناك عدة مفاهيم تحتاج الي وعي وفهم وتطبيق دقيق لها لمواجهة الارهارب ، وان يكون هناك وعي قانوني لكل مواطن.

وأوضح أن تجديد الخطاب الديني، وتنقية المناهج التعليمية ونشر الثقافة و الاهتمام بالخطاب الإعلامي المحايد الهادف إلي بناء وتقويم المجتمع، بالإضافه إلي قانون الإرهاب الذي لا يتعارض مع الحريات هم أفضل السبل لمكافحة الإرهارب.

وشدد علي ضرورة ترسيخ مفهوم الوطنية وتحصيل قدر من الوعي القانوني من أجل تحقيق الاستقرار.