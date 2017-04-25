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مواطنة تشكو أحمد موسى للسيسي.. ماذا قال الرئيس؟
السيسي - مؤتمر الشباب

مواطنة تشكو أحمد موسى للسيسي.. ماذا قال الرئيس؟

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:41 م
كتب - متابعات

شكت مواطنة سيناوية، الرئيس عبدالفتاح السيسى من برنامج الإعلامى أحمد موسى، مؤكدة أن كل ضيوفه دائمًا يطالبون بإخلاء سيناء من المواطنين، مضيفة: “كل الضيوف اللى بتيجى عنده مش بتطالب إلا بإخلاء سيناء طب هنروح فين”.

ورد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جولة حوارية مع الشباب على هامش المؤتمر الوطنى بمحافظة الإسماعيلية، بقوله “متحسبوش هؤلاء على مصر”، مؤكدًا أن القرار لا يخرج من الإعلام.

ورفضت المواطنة، الفيلم التسجيلي الخاص بالمؤتمر، لافتة إلى أن العرض لم يذكر أى شيء عن شمال سيناء سوى محاربة الإرهاب فى جبل الحلال “وكأنه صور السيناويين بأنهم إرهابيون”، حسب قولها.

واعتذر الرئيس للسيناويين عن “فيلم المؤتمر” قائلًا: “حقك علينا دى سقطة كبيرة إننا مناخدش بالنا وأرجو أن صوتى يصل إلى أهالى سيناء متزعلوش ومنقصدش أبدا”.

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