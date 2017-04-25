القت الشرطة الايطالية القبض على مغربيا يبلغ من العمر 29 عاما يشتبه أنه كان يخطط لهجرم ارهابي في ايطاليا، أعتقلته الشرطة الايطالية الأثنين فى تورينو .

وكان منير العوال يقيم فى إيطاليا بصورة غير مشروعة منذ 2008 ووضع تحت المراقبة قبل عام بسبب رسائله الداعية إلى الجهاد على شبكات التواصل الاجتماعى.

ووصفت الشرطة الإيطالية المغربى بأنه “خطير” و”تصرفاته غير متوقعة” بعد أن تلقت تحذيرا من مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، وأعتقل بتهم الانتماء إلى عصابة هدفها ارتكاب أعمال إرهابية فى العالم والتحريض على العنف وتشجيع الجريمة.

وكان المشتبه به ناشطا جدا على شبكة “زيلو” المشفرة للتواصل الاجتماعى حيث كان يعرف عن نفسه بإسم “نجل تنظيم داعش الإرهابى” ويدير حديثا حول “الخلافة الاسلامية”.

وأكد الشاب بأنه بايع زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى، وكان ينشر معلومات عن وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم الجهادى واصفا السلوك الواجب انتهاجه فى الدول الغربية للتحول إلى مقاتل أجنبى “لا يلفت الانتباه” وتنفيذ اعتداءات ضد “الكفار” بالسكاكين أو القنابل.

وكان المغربى يستخدم هواتف أشخاص آخرين وحتى هاتف الأسرة التى كانت تستضيفه منذ تسع سنوات (أم وأبنها) ولم تكن تشك بشىء