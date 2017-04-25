 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 10:42 مساءً
روابط سريعة
القبض على مغربيا مشتبه في انضمامه لتنظيم داعش
الشرطة الايطالية

القبض على مغربيا مشتبه في انضمامه لتنظيم داعش

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:47 م

القت الشرطة الايطالية القبض على مغربيا يبلغ من العمر 29 عاما يشتبه أنه كان يخطط لهجرم ارهابي في ايطاليا، أعتقلته الشرطة الايطالية الأثنين فى تورينو .

وكان منير العوال يقيم فى إيطاليا بصورة غير مشروعة منذ 2008 ووضع تحت المراقبة قبل عام بسبب رسائله الداعية إلى الجهاد على شبكات التواصل الاجتماعى.

ووصفت الشرطة الإيطالية المغربى بأنه “خطير” و”تصرفاته غير متوقعة” بعد أن تلقت تحذيرا من مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، وأعتقل بتهم الانتماء إلى عصابة هدفها ارتكاب أعمال إرهابية فى العالم والتحريض على العنف وتشجيع الجريمة.

وكان المشتبه به ناشطا جدا على شبكة “زيلو” المشفرة للتواصل الاجتماعى حيث كان يعرف عن نفسه بإسم “نجل تنظيم داعش الإرهابى” ويدير حديثا حول “الخلافة الاسلامية”.

وأكد الشاب بأنه بايع زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى، وكان ينشر معلومات عن وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم الجهادى واصفا السلوك الواجب انتهاجه فى الدول الغربية للتحول إلى مقاتل أجنبى “لا يلفت الانتباه” وتنفيذ اعتداءات ضد “الكفار” بالسكاكين أو القنابل.

وكان المغربى يستخدم هواتف أشخاص آخرين وحتى هاتف الأسرة التى كانت تستضيفه منذ تسع سنوات (أم وأبنها) ولم تكن تشك بشىء

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3