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رئيس"الوطنية للصحافة": ناقشنا معايير اختيار رؤساء الصحف القومية ولم نناقش أسماء
كرم جبر

رئيس"الوطنية للصحافة": ناقشنا معايير اختيار رؤساء الصحف القومية ولم نناقش أسماء

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:44 م
خاص: محيط

أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عدم صحة أو دقة الأسماء التي تتناولها بعض وسائل الإعلام بشأن شغلها مهام رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
وقال جبر -في تصريحات صحفية اليوم- إن الهيئة الوطنية للصحافة لم تناقش حتى الآن أية أسماء بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الهيئة ناقشت أمس معايير اختيار تلك القيادات، وسوف تستكمل مناقشة المعايير في جلستها المقررة يوم /السبت/ القادم.

وأوضح أنه سيتم إعلان حركة اختيار قيادات تلك المؤسسات عقب التوافق بين أعضاء الهيئة على الأسماء التي ستشغل تلك المناصب، حيث سيتم على الفور إعلانها على الراي العام، متوقعا أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.

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