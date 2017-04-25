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مواطنة تطالب السيسي بتنظيم مؤتمر الشباب المقبل بشمال سيناء
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مواطنة تطالب السيسي بتنظيم مؤتمر الشباب المقبل بشمال سيناء

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:39 م
كتب - متابعات

تمنت مواطنة سيناوية تدعي ميرفت، من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن ينظم مؤتمر الشباب الوطنى الشهرى القادم، على أرض شمال سيناء.
وأضافت المواطنة السيناوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “جراب حواء”، المذاع علي شاشة “ltc” مع الأعلامية هبة الزياد، مساء اليوم الثلاثاء:”أهالي شمال سيناء يتمنون بأن يقام مثل هذه الإحتفالات بالمحافظة حتي يشعرون بأن بالإهتمام من قبل القيادة السياسية في مصر.
في الوقت الذي قالت فيه الإعلامية هبة: “إن أرض مصر تعد أرضاَ واحدًا، وإقامة هذه الإحتفالية علي أرض الإسماعيلية مثلها مثل أي محافظة في مصر”ن وقامت بتهنئة المواطنة السيناوية بذكري عيد تحرير سيناء، مؤكدة أن الشعب المصري يحتفل بذكري تحرير هذه الأرض الغالية”.

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