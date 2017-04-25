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رئيس وزراء العراق: احتجزنا أموالاً قطرية بملايين الدولارات
رئيس الوزراء حيدر العبادي

رئيس وزراء العراق: احتجزنا أموالاً قطرية بملايين الدولارات

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:38 م

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم /الثلاثاء/، إن الحكومة العراقية وضعت يدها على حقائب بمئات ملايين الدولارات، أدخلها وفد قطري بطريقة غير قانونية إلى العراق.

وأوضح العبادي- في مؤتمر صحفي، نقلته قناة (الحرة) الإخبارية- أن الوفد جاء مطلع شهر أبريل في إطار ترتيبات للإفراج عن الصيادين القطريين المختطفين في العراق، مضيفًا أن السلطات العراقية فوجئت بوجود الحقائب في الطائرة الخاصة بالوفد القطري غير مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، وبعد الإفراج عن المختطفين قررت بغداد احتجاز الأموال رغم مطالبة الوفد باسترجاعها.

وأكد العبادي أن إخراج تلك الأموال من العراق لا بد أن يتم في سياق قانوني، حسب تعبيره، مشددا على أنه لا يوجه أصابع الاتهام لأحد وهناك حاجة “للتفاهم مع الحكومة القطرية حول تلك الأموال”.

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