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خالد الجندي لـ"شباب مصر": عندنا 5 ملايين لاجئ مفهمش حد عاطل
خالد الجندي

خالد الجندي لـ"شباب مصر": عندنا 5 ملايين لاجئ مفهمش حد عاطل

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:34 م

وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، إلى الشباب المتعطلين عن العمل قائلا: “عندنا 5 مليون لاجئ فى مصر، كلهم مفيش حد منهم مش لاقى شغل، بيشتغلوا”.

وتابع الجندى، خلال تقديمه حلقة “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “انزل اشتغل أى حاجة الشغل مش عيب، أبدأ بس متعش ذليل مستنى حد يعطف عليك، اشتغل أى حاجة كريمة، واصنع نفسك، ومتقوليش مستنى وظيفة ولا كلام فاضى”.

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