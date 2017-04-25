وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، إلى الشباب المتعطلين عن العمل قائلا: “عندنا 5 مليون لاجئ فى مصر، كلهم مفيش حد منهم مش لاقى شغل، بيشتغلوا”.

وتابع الجندى، خلال تقديمه حلقة “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “انزل اشتغل أى حاجة الشغل مش عيب، أبدأ بس متعش ذليل مستنى حد يعطف عليك، اشتغل أى حاجة كريمة، واصنع نفسك، ومتقوليش مستنى وظيفة ولا كلام فاضى”.