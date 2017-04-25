أعلنت صفحة “أنا آسف يا ريس”، المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو مجمعا لأحاديث مبارك، احتفالًا بالذكرى الخامسة والثلاثين لرفع العلم المصري على سيناء.

وكتبت “الصفحة”، على الفيديو: “بتحب بتكره مبارك اتحداك انك تقدر تمسك دموعك وانت بتتفرج على الفيديو ده ملخص 30 سنة من تاريخ الرئيس مبارك في أقل من 3 دقائق”.

وبين الفيديو فول مبارك إنه لن يخضع يومًا للضغوط الأجنبية، أو أي إملاءات خارجية، مؤكدًا أنه قام على حفظ ممتلكات الشعب المصري ولا يستطيع التصرف في أي شبر منها، وليس من طبعه الخيانة، أو التخلي عن الواجب والمسؤولية”.