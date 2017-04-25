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"أبطال العبور" يسرد بطولات أبناء الجيش المصري بـحرب أكتوبر المجيدة على "الغد"
حرب اكتوبر

"أبطال العبور" يسرد بطولات أبناء الجيش المصري بـحرب أكتوبر المجيدة على "الغد"

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:20 م
كتب - متابعات

تذيع قناة “الغد” الاخبارية فيلماً وثائقياً عن بطولات أبناء الجيش المصري ودوره في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته، وإستعادة أرضه في حرب 1973 حرب أكتوبر المجيدة.
ويحمل الفيلم عنوان “أبطال العبور”، ويسرد شهادات للعديد من الأبطال اللذين شاركوا فى الحرب، وكذلك يوضح دور الشعب المصري فى مساندة جيشة من حيث تأمين الجبهة الداخلية للبلاد.
الفيلم سيذاع مساء الجمعة المقبلة على فضائية “الغد” في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

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