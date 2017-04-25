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بالفيديو.. السيسي: الإعلام لا يعبر عن توجه الدولة.. ونسعى إلى تنظيمه
السيسي في مؤتمر الشباب ـ اسوان‎

بالفيديو.. السيسي: الإعلام لا يعبر عن توجه الدولة.. ونسعى إلى تنظيمه

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:37 م
وكالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انفعال وسائل الإعلام في تعبيرها عن بعض القضايا والأحداث ليس تعبيرا عن توجه الدولة المصرية.
وأضاف السيسي خلال كلمته مع مجموعة من شباب من القناة وسيناء على هامش مؤتمرهم الدوري، :”نحن ننظم الإعلام وتم تشكيل المجالس وبلاش نتكلم عنه كثير حاليا، وما يحدث الآن فترة مؤقته لن تستمر كثيرا، وسنذهب إن شاء الله إلى ما يرضينا”.

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