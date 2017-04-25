كشف الإعلامي عزمي مجاهد، صورة تُظهر النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، يقبل يد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعيًا إياه على غرار ما فعله، بتقبيل يد الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وفتح في برنامجه “الملف”، على شاشة “العاصمة”، اليوم الثلاثاء، “النار على أبو حامد” بسبب مشروعات القوانين التي تقدم بها مؤخرًا لمجلس النواب، تشمل تحديد مدة شيخ الأزهر بست سنوات وتجدد مرة واحدة، ودعا أيضًا لفصل الكليات العلمية عن الجامعات الأزهرية.

وأردف: “أبوحامد كان بيشتم في الشرطة والجيش، عايز ايه من الإمام الأكبر”، مضيفًا أنه يتدخل في صميم عمل الأزهر، زاعمًا أنه لم يقرأ شيئًا من المناهج الأزهرية.