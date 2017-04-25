قتل تنظيم (داعش) الإرهابي 15 شخصًا في المدينة القديمة وسط الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، بعد أن رحب سكان هذه المنطقة بعناصر من التنظيم تنكروا بزي الشرطة الاتحادية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز بالعربية) مساء اليوم الثلاثاء - إن عصابات داعش ارتكبت جريمة بشعه صباح أمس الاثنين في إحدى مناطق الموصل القديمة، بعد أن ارتدى عدد من الإرهابيين زي الشرطة الاتحادية، فأعرب المواطنون عن فرحتهم برؤيتهم واستقبلوهم بالهتافات والترحيب، مضيفة أن عصابات داعش الإرهابية فتحت النار عليهم وقتلت الأطفال والنساء.

بدوره، قال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار قزوله إن داعش يلجأ إلى أساليب مختلفة لعقاب الأهالي، إذ ارتدى عدد من عناصره ملابس الشرطة الاتحادية ودخلوا منطقة الميدان والكورنيش في الموصل القديمة وهم يقودون سيارات سوداء لإيهام المواطنين بأنهم قوات أمنية عراقية محررة.

وأضاف أن الأهالي رحبوا بهم على هذا الأساس، وعندها قام عناصر داعش باعتقال عدد من الأهالي وأعدموا عددا آخر يقدر بـ15 مواطنا من أهالي هذه المناطق.

وتخوض القوات العراقية معارك شرسة منذ أسابيع في المدينة القديمة للموصل.