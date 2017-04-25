أكد أنور محمود، معاون وزير الإسكان من الشباب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بالعمل على تمكين الشباب بالعديد من الإجراءات التي من بينها اختيار كل وزير أربع معاونين من الشباب، مضيفا أن هذا العام هو الثالث وهو في نفس المنصب.

وقال في حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على شاشة “الحياة”، مساء اليوم الثلاثاء، إن “السيسي” لديه العديد من البرامج لتأهيل معاوني الوزراء وتأهيل القيادات المختلفة من الشباب للعمل على تغيير الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن كل الوزارات لديها مقاومة، ولكن الواقع يتم تغيره مع مرور الوقت.