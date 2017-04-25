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وزير السياحة يلتقى رئيس هيئة السياحة السعودى على هامش ملتقى دبى
يحي راشد

وزير السياحة يلتقى رئيس هيئة السياحة السعودى على هامش ملتقى دبى

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:38 م
خاص: محيط

التقى اليوم يحيى راشد وزير السياحة الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية، والذي زار الجناح المصري بملتقى سوق السفر العربى ATM بدبي.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال السياحة، وأكد راشد على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية الدعوة الى تحفيز السياحة ما بين الدول العربية.

وذكر بيان صادر من الوزارة أن يحيى راشد قال إن الحكومة المصرية تولى مزيداً من الاهتمام بتمتين جسور التواصل مع الاشقاء العرب في كافة الأصعدة وخاصة السياحة، لافتا إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى للسياحة العربية الوافدة إلى مصر.

من جانبه قال الأمير سلطان بن سلمان إن السائح السعودي يزور دول العالم كلها لكن تبقى لمصر مكانة فريدة في قلبه، مشيرا الى ان العلاقة بين السعودية ومصر وطيدة وقوية ويسعى الجانبان لتعزيزها في مناحى الحياة المختلفة.

وأضاف انه حريص دائما على زيارة مصر وانه يتطلع الى زيارتها الصيف القادم واصفا الشعب المصرى بالمضياف ومثمنا حفاوة استقباله بالسائح السعودى، لافتا إلى أن التقارب العربى يفتح أفاق رحبة للتعاون بين الدول العربية بما يكون له إنعكاساته ومردوده الايجابى في تحفيز حركة السياحة البينية.

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