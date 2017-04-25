أعلن الجيش اللبنانى، أن زورقا حربيا اسرائيليا اخترق اليوم شرق المياه الأقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 260 مترا ولمدة 7 دقائق .

وذكر بيان للجيش اللبنانى ، أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.