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الثلاثاء 25 ابريل 2017 09:18 مساءً
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الجيش اللبنانى: زورق حربي اسرائيلي يخترق المياه الإقليمية
الجيش اللبناني

الجيش اللبنانى: زورق حربي اسرائيلي يخترق المياه الإقليمية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:03 م

أعلن الجيش اللبنانى، أن زورقا حربيا اسرائيليا اخترق اليوم شرق المياه الأقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 260 مترا ولمدة 7 دقائق .

وذكر بيان للجيش اللبنانى ، أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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