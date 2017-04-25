 Moheet on google
الثلاثاء 25 ابريل 2017 09:16 مساءً
روابط سريعة
ميناء الغردقة البحري يستعيد نشاط حركة الملاحة بعد إغلاق دام ثلاثة أيام
ميناء الغردقة البحري

ميناء الغردقة البحري يستعيد نشاط حركة الملاحة بعد إغلاق دام ثلاثة أيام

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:59 م
خاص: محيط


قررت سلطات ميناء الغردقة البحرى ، مساء اليوم الثلاثاء ، إعادة فتح الميناء أمام حركة الملاحة من جديد بعد إغلاق استمر ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض محافظة البحر الأحمر إلى عاصفة رملية .
وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر- فى بيان - انه تم اعادة فتح الميناء ، بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح و ذلك بعد إغلاقه لليوم الثالث على التوالي لسوء الأحوال الجوية و العاصفة الترابية و تم استئناف الأنشطة البحرية و الحركة الملاحية .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3