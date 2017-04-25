

قررت سلطات ميناء الغردقة البحرى ، مساء اليوم الثلاثاء ، إعادة فتح الميناء أمام حركة الملاحة من جديد بعد إغلاق استمر ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض محافظة البحر الأحمر إلى عاصفة رملية .

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر- فى بيان - انه تم اعادة فتح الميناء ، بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح و ذلك بعد إغلاقه لليوم الثالث على التوالي لسوء الأحوال الجوية و العاصفة الترابية و تم استئناف الأنشطة البحرية و الحركة الملاحية .