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بالفيديو.. السيسي: نحرص على الصراحة والصدق مع المصريين
السيسي في مؤتمر الشباب‎

بالفيديو.. السيسي: نحرص على الصراحة والصدق مع المصريين

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:00 م
وكالات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، مشيرا إلى أن المرحلة التى نمر بها اليوم صعبة والمصريين بكل احترام صامدين وصابرين حتى فى سقوط شهداء ومصابين متماسكين.

وأوضح السيسي خلال كلمتة بمؤتمر الشباب، المنعقد حاليا الاسماعيلية، بحضور مجموعة من شباب مدن القناة وسيناء ، أنه حرص على الصراحة والصدق مع جميع المصريين.

وأضلف ” تحية واجبة لأهلنا فى سيناء لأنهم دفعوا كثيرًا منذ الستينات وحتى الآن، لم تقدم الدولة لهم أي شيء على المستوى الاقتصادي لأن الظروف التي حالت دون استقرار حقيقي كامل في سيناء”.

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