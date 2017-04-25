أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، عن تجديد تعاقد النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني هداف الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأشار النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي إلى أن كافاني وقع مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على عقد جديد يمتد حتى صيف 2020، علمًا بأنه انضم إلى صفوف الفريق في صيف 2013 قادمًا من نابولي الإيطالي.

وأوضح أن كافاني يتألق بقوة هذا الموسم حيث سجل 50 هدفًا في كل البطولات، كما ساهم في تتويج العملاق الباريسي بـ11 لقبًا منذ قدومه، بواقع الدوري 3 مرات، والكأس مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات، ومرتين لكأس السوبر.

ولفت إلى أن هذه الخطوة، ستساعد كافاني على تحقيق إنجاز جديد، بانتزاع لقب الهداف التاريخي للنادي من النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي رحل عقب نهاية الموسم الماضي مسجلاً 156 هدفًا في 180 مباراة، بينما منح كافاني الفريق الباريسي 125 هدفًا في 192 مباراة.

وأنهى كافاني بهذه الخطوة الجدل المثار حوله بعدما تكهنت تقارير عديدة بتفكيره في الرحيل بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني.