أنعم الله علينا من أنفسنا أزواجا وجعل بيننا مودة ورحمة وحق على كل واحد منا تجاه الأخر الا ان كثير من الناس لا يحسنون التصرف فى الأمور الجنسية التى تشعل الحياة الزوجية بالمتعة التى شرعها الله تعالى بين كل زوجين وبما يضمن استمرار الحياة الزوجية السعيدة .

الاستثارة البالغة هى مفتاح العلاقة الجنسية الناجحة بين الزوجين ، معرفة كل منهما بخرائط الاثارة تشعل الرغبات وتزيد الولع بينهما .

وهنا لابد ان نعرف ونوضح كيف تتم مرحلة استثارة البظر والشفتان ومنطقة السرة والبطن وباطن الأفخاذ من اجل الوصول الى النشوة الجنسية العارمة ، فبعد استثارة الثديين اولا بالشكل الصحيح , مهم للزوج أن يستثير (منطقة البطن و السرة) باللمس الخفيف والقبلات الرقيقة أيضا ، ولا تنس اننا ما زلنا في مرحلة ما قبل الجماع و الإيلاج اي مرحلة الاستثارة للوصول لبداية تحقيق النشوة الجنسية العارمة .

ماهو التعذيب المرغوب؟

يقوم الزوج باستثارة (باطن الفخذين) أي الجزء الداخلي من الفخذين, بادئا من فوق الركبة حتى يقترب من منطقة الفرج. وكلما اقتربت اللمسات من الفرج تزداد قوة ( التعذيب المرغوب).

لكن احذر من لمس الفرج الآن أي لا تلمس الفرج الآن, وكرر استثارة باطن الفخذين عدة مرات وذلك باللمس الخفيف والقبلات الرقيقة أيضا فالمرأة تعشق أن تقبل في كل جزء من أجزاء جسمها ، ولمنطقة باطن الفخذين أهمية كبيرة من الناحية الجنسية وسبب ذلك يعود لأن الأعصاب الجنسية المغذية لها انما هي فرع من الأعصاب الجنسية المغذية لمنطقة الفرج نفسها .

بعد منطقة باطن الفخذين تستثار منطقة العانة التي تكون عادة مغطاة بالشعر وتحتوي بداخلها على كمية من النسيج الدهني ( شحوم ) بالاضافة الى كمية كبيرة من الأعصاب الجنسية وسوف نلاحظ انها مرتفعه قليلا عن سطح الجسم لكثرة الشحوم التي بداخلها .

وتستثار هذه المنطقة باللمس بأطراف الأصابع بادئا من الأعلى و متجها نحو البظر لكن لا تلمس البظر ، وهنا مرة أخرى ينبغي على الزوج الذكي أن يستخدم الأسلوب الجنسي المعروف بالتعذيب المرغوب!

وعند هذه المرحلة ستكون الإفرازات المهبلية قد غطت الفرج بكامله ، وأصبح جسم الزوجة ومنطقة حوضها بالذات تتلوى من شدة الاستثارة الجنسية و عندها تأتي المرحلة الأخيرة من ( مداعبات ما قبل الجماع ) وهي استثارة البظر والشفرتان.

وبعض النساء تحب استثارة البظر من (الأعلى الى الأسفل) , والبعض منهن تثار بشكل أكبر عندما يثار البظر بحركات ( من اليمين الى اليسار ) , وآخرون يفضلن ( الحركات الدائرية ) , كما أن هناك من النساء من تحب كل ما تقدم من الحركات.

وغالبا ما يكون هناك جانب من البظر أكثر حساسية من الجانب الآخر فعند بعض النساء يكون (الجانب الأيمن) من البظر أكثر حساسية من ( الجانب الأيسر أو العكس ! لذلك يجب على الرجل أن يسأل زوجته عما تفضل , كما يجب على المرأة أن تخبر زوجها عما تحب بدون أي حياء أو خجل .

وهذا الامر سيعود عليها هى بالنفع من جهتين :

- ستستمتع أكثر باللقاء الجنسي.

- سيحبها زوجها بشكل أكبر لأن الزوج عادة لا يحب المرأة الخجولة من الجنس كما أن على المرأة أن تخبر زوجها بمقدار السرعة والضغط الذي تفضله ومتى يزيد أو يقلل منهما.