تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع بكاء السيدة شيماء مشالى، من شمال سيناء، بعد تجاهل مؤتمر الشباب بالإسماعيلية ذكر محافظة شمال سيناء واقتصاره على ذكر الإرهاب فى جبل الحلال فقط، قائلاً لها :”حقك عليا..ما تزعليش”.