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مواطنة سيناوية تبكي بمؤتمر الشباب.. والسيسي: "حقك عليا.. ما تزعليش"
السيسي - مؤتمر الشباب

مواطنة سيناوية تبكي بمؤتمر الشباب.. والسيسي: "حقك عليا.. ما تزعليش"

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:53 م

تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع بكاء السيدة شيماء مشالى، من شمال سيناء، بعد تجاهل مؤتمر الشباب بالإسماعيلية ذكر محافظة شمال سيناء واقتصاره على ذكر الإرهاب فى جبل الحلال فقط، قائلاً لها :”حقك عليا..ما تزعليش”.

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