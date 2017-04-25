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لخويا يحسق الجزيرة ويتأهل في دوري أبطال آسيا
لخويا القطرى

لخويا يحسق الجزيرة ويتأهل في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:51 م

تأهل نادي لخويا القطري، إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد وصوله إلى 11 نقطة، متربعاً على قمة المجموعة الثانية، بتغلبه على مضيفه الجزيرة الإماراتي 3-1 اليوم الثلاثاء، في مباراة الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات، والتي استضافها استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

وانتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما، وجاء الهدفين بركلتي جزاء، حيث تقدم الجزيرة بهدف مبارك بوصوفة في الدقيقة 17، وتعادل للخويا لاعبه الكوري نام تي هيه نام في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، أضاف نام الهدف الثاني في الدقيقة 62، وحمل الهدف الثالث توقيع اللاعب يوسف المساكني في الدقيقة 77.

وتعد هذه الخسارة هي الرابعة للجزيرة الذي لم يحقق أي فوز في 5 جولات، وجمع نقطة واحدة فقط وضعته في ذيل القائمة، بتعادله سلبياً مع فريق الفتح السعودي.

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