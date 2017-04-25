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الثلاثاء 25 ابريل 2017 09:20 مساءً
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واشنطن تعلن عن قلقها إزاء الغارات التركية بالعراق وسوريا
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

واشنطن تعلن عن قلقها إزاء الغارات التركية بالعراق وسوريا

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:48 م

أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة “تشعر بقلق عميق” إزاء الضربات الجوية التركية التى أستهدفت قوات كردية فى العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، مارك تونر “نشعر بقلق عميق حيال شن تركيا ضربات جوية فى وقت سابق اليوم فى شمال سوريا وشمال العراق من دون تنسيق مناسب سواء مع الولايات المتحدة او التحالف الدولى الاوسع لهزيمة داعش”. وأضاف “لقد عبرنا عن هذا القلق للحكومة التركية مباشرة”.

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