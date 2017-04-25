وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتهنئة لشعب مصر بمناسبة احتفالات تحرير سيناء. وجدد التحية والشكر والتقدير لكل المصريين الذين صمدوا وتماسكوا خلال المرحلة الحالية برغم صعوبتها وما شهدته من سقوط شهداء ومصابين خلال المواجهة مع الإرهاب.

جاء ذلك خلال حوار الرئيس السيسي مساء اليوم الثلاثاء مع الشباب في إطار فعاليات مؤتمر الشباب الدوري الثالث بالإسماعيلية.

وقال الرئيس السيسي “إننا نتكلم بكل صراحة وصدق، ونقول الحقيقة وهو أمر هام بيننا”، ولفت إلى حاجة المصريين إلى تفسير الكثير من الموضوعات بشكل مباشر.

ووجه الرئيس السيسي التحية لأهلنا في سيناء الذين دفعوا الكثير خلال السنوات الماضية وحتي الآن، والظروف لم تتح لنا أن نقدم لهم شيئا واستقرار وأمن حقيقي كامل.