قامت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اليوم الثلاثاء بشن حملات أمنية ومرورية وأخرى تموينية لضبط الأسواق والخارجين عن القانون.

ففى محافظة الدقهلية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي 7 اشخاص قاموا بالتنقيب عن الآثار داخل احدي المنازل بمركز “تمي الأمديد” بالمحافظة .

وكان اللواء أيمن الملاح مدير الأمن تلقى اخطارا يفيد بضبط كل من: محمد ع .ش، وأحمد ع.ش، وإسماعيل ع. إ، ومحمد م. ر، ومحمد ر. ا، ومحمود ع. أ، وسالم ر.ش حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل المدعو عبدالفتاح ش.س، وعثرعلى بعض أدوات الحفر و4 أحجار يشتبه أن تكون أثرية..وتم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التى أمرت بعمل تحريات من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد دور مالك المنزل مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهمين، والتحفظ على مكان الواقعة وتعيين الحراسة اللازمة عليه و تشكيل لجنة من هيئة الآثار بالدقهلية للإنتقال إلى مكان الواقعة لبيان عما إذا كان أثريا من عدمه، وذلك مع إستمرار التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار آخر بشأنها.

وفى محافظة الغربية، تمكنت مباحث التموين من ضبط صلاح ك.ع (40 عاما -صاحب مخزن مبيدات زراعية) وبحوزته 38716 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، و30 جوالا من المبيدات الزراعيه زنة الجوال 25كيلوجراما غير مسجلة بوزارة الزراعة.. وعماد ز.ا (37 عاما -صاحب محل مبيدات زراعية) بحوزته 116 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة، و سمير ع.ا (45 عاما -صاحب ثلاجه لحفظ اللحوم بقرية آبيار) وبحوزته: 50 صندوق أسماك مدخنة (رنجة) زنه الصندوق 5كيلوجرامات غير صالحة للاستهلاك ، و20 كرتونة اسماك مجمدة زنة الكرتونة 14 كيلوجراما غير صالحة للاستهلاك .

كما تم ضبط عثمان ا.م (32 عاما- صاحب مصنع اسماك مدخنة بمركز كفر الزيات وبحوزته 75 صندوق رنجة زنه الصندوق 5 كيلوجرامات غير صالحة للاستهلاك، وضبط سليم ح .س (23 عاما- صاحب مصنع اسماك مدخنه بقريه ابيار وبحوزته 10 جوالات ملح طعام زنة الجوال 50 كيلوجراما غير صالحة للاستهلاك..بالإضافة إلى ضبط محمد أ - صاحب مخبز بلدى بقريه مشله – للتلاعب فى كميات الدقيق للمخبز وتبين قيامه بالاستيلاء على 274 جوالا من الدقيق زنه الجوال 50 كيلوجراما .. وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفى محافظة قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عدد من المتهمين لحيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص ومخدرات بقصد الإتجار والمتلاعبين بالسلع الأساسية والضرورية للمواطنين وتنفيذ قرارات الإزالة لتعديات واقعة علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة .

وكان مدير الأمن اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بضبط عاطل يدعي سامح م. ص (25 عاما- مقيم بمركز نجع حمادي) وبحوزته مسدس عيار 9مم و علي ح. م (25 عاما – عامل مقيم بمركز قوص) بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، ويوسف ح ي (19 عاما- مقيم بمركز أبوتشت وبحوزته بندقية آلية).

وتم ضبط عامل يدعي عثمان س.أ ( 52 عاما -مقيم بمركز نجع حمادي) بحوزته بندقية خرطوش، وضبط عامل يدعي رشوان ح.ر (60 عاما- مقيم بمركز الوقف) وبحوزته 40 قرصا من عقار التامول المخدر، كما تم ضبط عبد الرحيم ع. م (56 عاما- وبحوزته 32 قرصا من عقار التامول المخدر) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار .

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط صاحب محل بقالة بمركز قوص يدعي محمود ا.أ (33 عاما- وبحوزته 300 كيلو جرام من السكر مجهول المصدر)، وآخر يدعي أمجد ج. ح (27 عاما) وبحوزته 100 كيلو جرام من الأرز مجهولة المصدر .

وفي مجال تنفيذ قرارات الإزالة، تمكنت القوات من تنفيذ 55 قرارا لإزالة لتعديات واقعة علي مساحة فدانين و15 قيراطا و13 سهما من الأراضي الزراعية وتنفيذ قرارين إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة ضد شخص يدعي “حسب الرسول م.ع” وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا والمتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيقات .

وفي محافظة المنيا، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز بني مزار من ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات .

وكان اللواء فيصل دويدار مدير الأمن قد تلقى إخطارًا بقيام كل من صابر س ع (19 عاما-عاطل) وسبق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه، وحسين ح.ح (18 عاما-فكهاني)، ورمضان ا.ع (27 عاما) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في خطف حقائب السيدات أثناء سيرهن بالطريق العام بدائرة مركز بني مزار مستخدمين دراجة بخارية متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى .

وعلى الفور، تم تشكيل بحث بقيادة الرائد محمد نادي رئيس مباحث المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمحل سكنهم وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات أقروا بصحتها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

وفي سياق متصل، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز بني مزار من إلقاء القبض على مزارع ع. أ. ر 45 سنة، مقيم بقرية جرنوس التابعة لمركز بني مزار لإدارته ورشه لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزته 8 قطع سلاح..والسابق اتهامه في قضايا اخرى، متخذا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلى صعيد متصل ، تمكنت مديرية أمن المنيا فى مجال المخدرات ، من ضبط 5 قضايا مخدرات حيث بلغ إجمالي المضبوطات (20 جرام هيروين-39 قرص مخدر-2500 جرام بانجو) .

وعن القضايا التموينية، تم ضبط 53 قضية متنوعه ، فضلا عن ضبط طن و 110 كيلو سمن نباتى مجهولة المصدر – و700كيلو أرز ناقص الوزن و22 كيلو لحوم مذبوحه مفرومه مجهولة المصدر.

فى مجال المرور ، أسفرت جهود الحملة عن تحرير 1068 مخالفة مرورية متنوعة، وتوقيع الكشف الطبي على 9 سائقين وأسفرت النتائج عن إيجابية سائقين يتعاطيا المواد المخدرة أثناء القيادة .

وفى مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 1240حكمًا قضائيًا شملت (9 جنايات- 690 حبسا جزئيا- 237 حبسا مستأنفا- 212 غرامة جزئية -35 غرامة مستأنفة- 57 مخالفة ) .

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفى البحيرة ، شن ضباط مباحث التموين بالمحافظة حملات تموينية مكبرة بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن ضبط أشرف . أ . ي (39 عاما) المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بالطريق الزراعي السريع بمركز كفر الدوار ، لحيازته كمية 950 ر 1 طن قمر الدين وزبيب مجهول المصدر .

كما تمكنت الحملات التموينية من ضبط عبد الوهاب . أ . م (42 عاما) صاحب طلمبة رصيف لتموين السيارات كائنة بمركز الدلنجات ، لقيامه بتجميع كمية 1000 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه ، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة العامة فتولت التحقيق .

وفى القليوبية ، نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق شب بمصنع للأدوات الطبية وكحوليات تجميل بمدينة الخصوص دون حدوث أي إصابات أوخسائر في الأرواح وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء انور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للأدوات الطبية وكحوليات تجميل بمدينة الخصوص.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر بشرية ، و تبين من المعاينة الأولية أن المصنع مقام علي مساحة 180 متر واشتعلت النيران بسبب ماس كهربائى تحرر محضر بالواقعة .

وفى أسوان ، تمكنت أجهزة الأمن لليوم الثانى على التوالى فى شن حملة مكبرة بدائرة قسم أول أسوان تحت أشراف اللواء مجدى موسى مدير الأمن ،و أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ ( 18 ) قرار إداري صادر من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان لإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة، كما تم رفع ( 32 ) حاله إشغال بالطريق العام .

وفى السويس ، قام اللواء مصطفى شحاته مدير امن السويس بحملة تمشيط امني واسع شرق قناة السويس ، يرافقه مفتشى الأمن الوطني والأمن العام والعميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي وقيادات المديرية.

ونفذت قوات الأمن حملة بالمناطق الزراعية والصحراوية المتاخمة للمجرى الملاحي لقناة السويس لفحص المقيمين بها والكشف عليهم سياسيا وحنائيا مع إعادة فحص المنازل المجاورة للمجرى .