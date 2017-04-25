تلقى مجلس إدارة الاتحاد العربى لكرة القدم برئاسة الأمير تركى بن خالد ترشيحًا من الإتحاد الإماراتى لكرة القدم برئاسة مروان بن غليطة بدخول نادى الوحدة بديًلا لنادى العين الذى تم استبعاده رسميًا من البطولة .

يذكر أن الأندية التي ستُشارك في البطولة هى الأهلي والزمالك المصريان، الهلال والنصر السعوديان، ، الفيصلي الأردني، النفط العراقي، الترجي التونسي، الفتح المغربي، بالإضافة إلى فريقٍ جزائري ويبقى مقعدان يُحددان بمباراتين فاصلتين، الأولى بين المريخ السوداني وبطل موريتانا والثانية بين العهد اللبناني وفنجاء العماني .

ومن المقرر أن تقام البطولة على سفح الهرم فى مصر في الفترة بين 22 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل وأن الفرق الـ 12 ستُقسم حسب القرعة التي ستُقام في مايو المقبل، إلى 3 مجموعات يصعد الأول منها بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثاني للمُشاركة في نصف النهائي مباشرةً.