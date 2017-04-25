أعلن وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية المهندس إبراهيم أبو اليزيد أن المديرية أعدت خطة شاملة لمواجهة موسم الامتحانات وشهر رمضان خلال فصل الصيف من خلال رصد ما يزيد على 40 مليون جنيه لصيانة الشبكات والمحولات الكهربائية تجنبا لقطع التيار الكهربائي.

وأوضح أبو اليزيد - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المديرية نفذت حملة صيانة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة أصبح لديها فائض في الكهرباء ولن يتكرر حدوث انقطاع الكهرباء، مؤكدا أنه قد تم التنسيق مع المحليات لإنارة الشوارع الرئيسية بالمدن بنظام اللمبات الموفرة الجديدة لترشيد الاستهلاك.