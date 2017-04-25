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كهرباء القليوبية: 40 مليون جنيه لصيانة الشبكات استعدادا لشهر رمضان
أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية‎

كهرباء القليوبية: 40 مليون جنيه لصيانة الشبكات استعدادا لشهر رمضان

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:34 م
خاص: محيط

أعلن وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية المهندس إبراهيم أبو اليزيد أن المديرية أعدت خطة شاملة لمواجهة موسم الامتحانات وشهر رمضان خلال فصل الصيف من خلال رصد ما يزيد على 40 مليون جنيه لصيانة الشبكات والمحولات الكهربائية تجنبا لقطع التيار الكهربائي.

وأوضح أبو اليزيد - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المديرية نفذت حملة صيانة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة أصبح لديها فائض في الكهرباء ولن يتكرر حدوث انقطاع الكهرباء، مؤكدا أنه قد تم التنسيق مع المحليات لإنارة الشوارع الرئيسية بالمدن بنظام اللمبات الموفرة الجديدة لترشيد الاستهلاك.

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