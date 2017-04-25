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الثلاثاء 25 ابريل 2017 09:15 مساءً
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بث مباشر.. بدء الجلسة المسائية لمؤتمر الشباب بحضور السيسي
السيسي - مؤتمر الشباب

بث مباشر.. بدء الجلسة المسائية لمؤتمر الشباب بحضور السيسي

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 09:13 م
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بدأت الجلسات المسائية للمؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا لهذه الجلسات.



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