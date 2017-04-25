هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بذكرى تحرير سيناء، قائلا: “هذا النصر لم يكن ليتحقق سوى بدماء وتضحيات، لأن الكرامة لا تهدى ولا تمنح، الكرامة تنتزع”.

وأضاف “الجندي”، خلال تقديمه حلقة “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء، أن الرجال يتحملون الأقدار والشدائد للحفاظ على كرامتهم وعزتهم، ووجه رسالة للشباب “شرف لكم أن تكون في أعظم الجيوش، وبين أجدع رجال خير أجناد الأرض، والهروب من المعارك من السبع الموبقات، أي الهروب من التجنيد”.