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السيسي يوجه تحية خاصة لـ "الشهيد الحي" خلال مؤتمر الشباب
الرئيس السيسي فى مؤتمر الشباب

السيسي يوجه تحية خاصة لـ "الشهيد الحي" خلال مؤتمر الشباب

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:17 م

أكد عبد  الفتاح السيسي علي توجيه تحية خاصة لبعض نماذج الفدائيين في مؤتمر الشباب الوطني الثالث بمدينة الإسماعيلية اليوم ومن بين هؤلاء الذي حرص الرئيس علي تحيتهم عبد الجواد محمد مسعد سويلم صاحب لقب الشهيد الحى الحاصل على ثلاثة أنواط للشجاعة.

وعبد الجواد هو احد الفدائيين الذي منحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نوط الشجاعة مرة، ومنحه الرئيس السادات نوطين. وهو المجند الوحيد الذى تم استدعاؤه للاحتفال باليوبيل الفضى لنصر أكتوبر عام 1998، والحصول على ميدالية مقاتلى أكتوبر؛ حيث اختارته القوات المسلحة ممثلا عن مليون و200 ألف جندى، وهو عدد جنود القوات المسلحة فى حرب أكتوبر، ولم تكن بطولة الشهيد الحى فى إصابته فقط أثناء حرب الاستنزاف بل تكمن فى إصراره على مواصلة الاشتراك فى الحرب بعد إصابته بعجز كلى، ليصبح الجندى الوحيد بالعالم الذى حارب ونسبة عجزه 100%.

البطل “عبد الجواد محمد مسعد سويلم” ولد  فى 26 إبريل عام 1947، من عزبة أبو عمر التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، ووالده مسعد سويلم ينتمى إلى مركز فاقوس في الشرقية، اشترك فى 18 عملية عبور داخل وخلف خطوط القوات الإسرائيلية، وتمكن من تدمير 16 دبابة و11 مدرعة و2 بلدوزر وعربة جيب وأتوبيس.

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