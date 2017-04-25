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أمن الإسكندرية يضبط 1197 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بإحدى المحال التجارية
مبيدات زراعية

أمن الإسكندرية يضبط 1197 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بإحدى المحال التجارية

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:07 م
خاص: محيط

ألقى ضباط شرطة التموين بالإسكندرية القبض على صاحب محل مبيدات بالإسكندرية لحيازته 1197 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.

تمكن ضباط شرطة التموين بالإسكندرية اليوم الثلاثاء من ضبط المدعو “م. م” 50 (سنة)، صاحب محل مبيدات ومخصبات زراعية، كائن بدائرة قسم أول العامرية، بمزاولة نشاط تجاري “بدون ترخيص” والغش التجاري لقيامه ببيع مبيدات ومخصبات زراعية غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.

تم استهداف المحل المذكور بالاشتراك مع قسم المبيدات بمديرية الزراعة وضبط عدد “1197”عبوة مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام الزراعي.
تحرر المحضر إداري قسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة.

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