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الثلاثاء 25 ابريل 2017 09:23 مساءً
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تدشين هاشتاج "saveeman#" للتضامن مع أسمن امرأة في العالم
ايمان عبدالعاطي اضخم امرأة

تدشين هاشتاج "saveeman#" للتضامن مع أسمن امرأة في العالم

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:05 م
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انتشر على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان «saveeman#»؛ للتعبير عن تضامنهم مع حالة المصرية، إيمان عبد العاطي، الملقبة بـ«أسمن امرأة في العالم».

وكانت قد كشفت شقيقة المصرية إيمان عبد العاطي، والتي تتلقى العلاج في الهند، فيديو في صفحتها على موقع «فيس بوك»، تحكي فيه عما حدث لأختها، منذ سفرها إلى الهند في شهر يناير الماضي، وحتى الآن، وتشرح شيماء حالة شقيقتها الصحية، التي تدهورت منذ سفرها إلى الهند، وحتى الآن؛ بسبب تعرضها لجلطتين، ووجود كهرباء أو نشاط غير معروف بالمخ، مما يتسبب في دخولها في نوبات غيبوبة، تصل لعدة أيام، كما أن المستشفى لا يوجد بها جهاز رنين مفتوح، يتسع لحجم إيمان؛ لتشخيص حالتها بشكل صحيح.

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