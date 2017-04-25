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٧ مايو.. أولى جلسات دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين
محاكمة ـ محكمة‎

٧ مايو.. أولى جلسات دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:29 م
وكالات

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة ٧ مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من ناصر هاشم المحامى، وكيلا عن محسن هاشم الصحفى، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين ووقف إعلان النتيجة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٩١٦٠ لسنة ٧١ قضائية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ونقيب الصحفيين بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية التي أجريت يوم ١٧ مارس، وأسفرت عن فوز عبد المحسن سلامة نقيبا للصحفيين و٦ من أعضاء المجلس، شابها البطلان، وخالفت نصوص القانون والدستور من حيث الإجراءات التي تمت عليها عمليات الفرز، وغير من الإجراءات المعيبة.

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