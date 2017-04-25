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داعية إسلامي يكشف عن شجرة في سيناء تشفي من السرطان
رمضان عبد المعز

داعية إسلامي يكشف عن شجرة في سيناء تشفي من السرطان

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 07:54 م


قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك شجرة في سيناء بفضل الله عز وجل تشفي من جميع أنواع مرض السرطان، مسترشدًا بقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:” وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ”.

وأوضح خلال برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الزيتون الخارج من طور سيناء مضاد للسرطانات، حيث يعمل على إصلاح خلل تركيبات الحمض النووي للإنسان، والذي يتسبب في إصابة الإنسان بمرض السرطان، مسترشدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال في حديثه الشريف:”ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة”.

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