قال محافظ الغربية اللواء حمد ضيف صقر، إنه تم طرح 700 قطعة أرض، بجوار شركة غزل المحلة حق انتفاع لمدة 60 عاما، مضيفاً أنه سوف يتم طرح 11 فدانا، بقرية كتامة المعروفة بصناعة الأثاث، بالإضافة إلى 85 فدانا بالمنطقة اللوجستية بسرباى، وذلك في إطار مواجهة مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك - خلال تفقد المحافظ، اليوم الثلاثاء - 22 مصنعا ضمن مبادرة “وظيفتك جنب بيتك” التي نظمتها محافظة القليوبية، بقرية المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنـمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وذلك لمناقشة العديد من المشروعات، وبخاصة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إقامة مشروعات بالشراكة بين الشباب ورجال الأعمال وآليات تسويق المنتجات.