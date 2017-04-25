أشادت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده بجهود ودور الجهات المشاركة في مبادرة (قريتي.. نظيفة وجميلة) المستمرة لليوم الرابع على التوالي، بمشاركة الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال الراغبين في المشاركة وإدارة البيئة في المحافظة.

وأشارت المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى أنه تم استهداف 68 قرية بالمحافظة تتم بها المرحلة الأولى من المبادرة التي انطلقت اعتبارا من يوم /السبت/ الماضي وتستمر حتى بعد غدٍ /الخميس/، حيث يتم تجميل وتمهيد شوارع القرى المستهدفة وإنارة المقابر والطرق المؤدية إليها وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع القرى ودهان أسوار المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات الحكومية وتشجير الشوارع وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية.

وأوضحت أن القرى التي تم استهدافها هي في مركز دمنهور (الحجناية – شرنوب – سنهور – أفلافة – الأبعادية – زاوية غزال – نديبة)، وفي مركز كفر الدوار (زهرة – الملقة – البيضا البلد – حوض 6 – أبو صالح – أرنست - كوم إشو – مرعى)، وفي مركز أبو حمص (جواد حسني – كوم القناطر – بلقطر – بطورس)، وفي مركز رشيد (أدفينا – محلة الأمير – الساحل – البوصيلي)، وإدكو (المعدية – 6 أكتوبر – ديبونو – المشتل – التحويلة)، والمحمودية (سيدي عقبة – كوم النصر – ديروط)، وإيتاي البارود (ششت الأنعام – الضهرية – نكلا العنب – أرمانيا)، والدلنجات (الوفائية - زاوية أبو شوشة – العالمية – كوم الحاصل – الإمام الحسين)، وكوم حمادة (صفط العنب – الطود – الحدين – خربتا)، والرحمانية (المجد – بويط – سمخراط)، وشبراخيت (محلة بشر – يوسف كمال - أورين – محلة فرنوي)، وحوش عيسى (أبو الشقاف – فرهاش – الشعراوي – محمد رفعت)، وأبو المطامير (النمرية – الشعراوي)، ومركز بدر (بغداد - صلاح الدين – عمر مكرم – أبو بكر الصديق)، ووادي النطرون (الحمرا – البيضا – الجعار – الخضرا).

وأشارت المحافظ إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة اعتبارا من /السبت/ المقبل وتستمر حتى /الخميس/ الموافق 4 مايو في 60 قرية أخرى، ثم تبدأ المرحلة الثالثة اعتبارا من /السبت/ 6 مايو حتى /الخميس/ 11 مايو وتشمل باقي القرى المتبقية من المرحلتين السابقتين بكافة المراكز.