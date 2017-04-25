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الوفد المرافق لبابا الفاتيكان يصل إلى القاهرة للإعداد للزيارة
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

الوفد المرافق لبابا الفاتيكان يصل إلى القاهرة للإعداد للزيارة

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 07:52 م
وكالات

وصل الوفد الذي سيرافق بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى القاهرة اليوم الثلاثاء؛ للإعداد لزيارة البابا المقررة يوم الجمعة المقبل.
ومن المرتقب أن يلتقي بابا الفاتيكان - خلال الزيارة - الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني .
يذكر أن شيخ الأزهر زار الفاتيكان في شهر مايو 2016، حيث التقى البابا فرانسيس، ووجه له الدعوة لزيارة مصر.

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