وصل الوفد الذي سيرافق بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى القاهرة اليوم الثلاثاء؛ للإعداد لزيارة البابا المقررة يوم الجمعة المقبل.

ومن المرتقب أن يلتقي بابا الفاتيكان - خلال الزيارة - الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني .

يذكر أن شيخ الأزهر زار الفاتيكان في شهر مايو 2016، حيث التقى البابا فرانسيس، ووجه له الدعوة لزيارة مصر.