فوز "السعودي محمد علوان" بجائزة البوكر للرواية العربية 2017الثلاثاء، 25 ابريل 2017 08:12 م
أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” لعام 2017 فوز السعودي محمد حسن علوان بالجائزة عن روايته “موت صغير” ، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز بالعربية) مساء اليوم الثلاثاء.
وكانت أنظار الوسط الثقافي في مصر والعالم العربي قد اتجهت نحو العاصمة الإماراتية أبوظبي في انتظار لحظة الحسم والإعلان عن الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2017 والفائز في مسابقة أمير الشعراء .
وفاز الروائي السعودي محمد حسن علوان بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها العاشرة عن روايته “موت صغير”، وقيمتها 50 ألف دولار، وترجمة العمل إلى اللغة الانجليزية. وبالاضافة إلى رواية علوان؛ تضمنت القائمة القصيرة روايات “في غرفة العنكبوت” للكاتب المصري محمد عبد النبي و”السبيليات” للكويتي فهد إسماعيل الفهد و”زرايب العبيد” للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان و”مقتل بائع كتب” للعراقي سعد محمد رحيم و”أولاد الغيتو” للبناني الياس خوري، وحصل كل منهم على عشرة آلاف دولار.
ولد محمد حسن علوان في الرياض، عام 1979، ويقيم في تورونتو، كندا. صدرت له أربع روايات قبل “موت صغير”، هي “سقف الكفاية” (2002)، “صوفيا” (2004)، “طوق الطهارة” (2007)، و”القندس” (2011) التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2103، وفازت نسختها الفرنسية بجائزة معهد العالم العربي في باريس لأفضل رواية فرنسية مترجمة من العربية عن العام 2015.
كما أصدر علوان كتابا نظريا بعنوان “الرحيل: نظرياته والعوامل المؤثرة فيه” (2014).
وفي عام 2010، تم اختياره ضمن أفضل 39 كاتبا عربيا تحت سن الأربعين، وأدرج اسمه في أنطولوجيا “بيروت 39”، كما شارك في أول “ندوة” (ورشة إبداع) التي نظمتها الجائزة العالمية للرواية العربية في العام 2009 وكان مدربا على الكتابة في ندوة العام 2016.
رواية “موت صغير” الصادرة عن دار الساقي هي سيرة روائية متخيلة لحياة الفيلسوف محيي الدين بن عربي منذ ولادته في الأندلس في منتصف القرن السادس الهجري وحتى وفاته في دمشق.. تتناول الرواية سيرة حياة زاخرة بالرحيل والسفر من الأندلس غربا وحتى أذربيجان شرقا، مرورا بالمغرب الغربي ومصر والحجاز والشام والعراق وتركيا.
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