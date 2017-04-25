فاز الروائي السعودي محمد حسن علوان بالجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” في دورتها العاشرة عن روايته “موت صغير”، وفق ما أعلنت لجنة الجائزة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الثلاثاء.

ورواية “موت صغير” هي سيرة روائية متخيلة لحياة ولي صوفي هو محيي الدين بن عربي منذ ولادته في الأندلس في منتصف القرن السادس الهجري وحتى وفاته في دمشق.

وتتناول الرواية سيرة حياة زاخرة بالرحيل والسفر من الأندلس غربا وحتى أذربيجان شرقا، مرورا بالمغرب الغربي ومصر والحجاز والشام والعراق وتركيا.

ويعيش خلالها البطل تجربته الصوفية العميقة التي يحملها داخل روحه القلقة ليؤدي رسالته تحت ظل دول متخيلة، ويمر بمدن عدة ويلتقي أشخاصا كثر ويمر بأحداث متخيلة وحروب طاحنة ومشاعر مضطربة.

فاز الروائي السعودي محمد حسن علوان بالجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” في دورتها العاشرة عن روايته “موت صغير”، وفق ما أعلنت لجنة الجائزة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الثلاثاء.

ورواية “موت صغير” هي سيرة روائية متخيلة لحياة ولي صوفي هو محيي الدين بن عربي منذ ولادته في الأندلس في منتصف القرن السادس الهجري وحتى وفاته في دمشق.

وتتناول الرواية سيرة حياة زاخرة بالرحيل والسفر من الأندلس غربا وحتى أذربيجان شرقا، مرورا بالمغرب الغربي ومصر والحجاز والشام والعراق وتركيا.

ويعيش خلالها البطل تجربته الصوفية العميقة التي يحملها داخل روحه القلقة ليؤدي رسالته تحت ظل دول متخيلة، ويمر بمدن عدة ويلتقي أشخاصا كثر ويمر بأحداث متخيلة وحروب طاحنة ومشاعر مضطربة.

جدير بالذكر أن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، فى دورتها العاشرة، تضم كل من: رواية “السبيليات” للكاتب إسماعيل فهد إسماعيل، والصادرة عن دار نوفا بلس للنشر والتوزيع – الكويت، رواية “زرايب العبيد” للكاتبة نجوى بن شتوان، والصادرة عن دار الساقى للنشر – ليبيا، رواية “أولاد الغيتو - اسمى آدم” للكاتب إلياس خورى عن دار الآداب – لبنان، رواية “مقتل بائع الكتب” للكاتب سعد محمد رحيم، والصادرة عن دار ومكتبة سطور – العراق، رواية “فى غرفة العنكبوت” للكاتب محمد عبد النبى، والصادرة عن دار العين – مصر، رواية “موت صغير” للكاتب محمد حسن علوان عن دار الساقى – السعودية.

ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على 10.000 دولار أمريكي، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50.000 دولار أمريكي إضافية.

ومن الرواية نقرأ: “منذ أوجدني الله في مرسيّة حتى توفاني في دمشق وأنا في سفرٍ لا ينقطع. رأيت بلاداً ولقيت أناساً وصحبت أولياء وعشت تحت حكم الموحدين والأيوبيين والعباسيين والسلاجقة في طريقٍ قدّره الله لي قبل خلقي. من يولد في مدينة محاصرة تولد معه رغبة جامحة في الانطلاق خارج الأسوار. المؤمن في سفرٍ دائم. والوجود كله سفرٌ في سفر. من ترك السفر سكن، ومن سكن عاد إلى العدم”.

محمد حسن علوان، روائي سعودي ولد في الرياض، 27 أغسطس 1979 . صدرت له خمس روايات سقف الكفاية (2002)، صوفيا (2004)، طوق الطهارة (2007)، القندس (2011)، موتٌ صغير (2016) .

وكتاب واحد الرّحيل نظرياته والعوامل المؤثرة فيه (2014) .

كتب مقالة أسبوعية لمدة ست سنوات في صحيفتيّ الوطن و الشرق السعوديتين. نشرت له صحيفتا نيويورك تايمز نيويورك تايمز الأمريكية و الجارديان البريطانية مقالات و قصص قصيرة. تمّ اختياره عام (2010) ضمن أفضل 39 كاتب عربي تحت سن الأربعين، وأدرج اسمه في أنطولوجيا (بيروت39). عام 2013، رشحت روايته القندس ضمن القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر العربية من بين 133 رواية مشاركة على مستوى العالم العربي.

عام 2015، فازت النسخة الفرنسية من روايته القندس بجائزة معهد العالم العربي في باريس كأفضل رواية عربية مترجمة للفرنسية في العام 2015.

يحمل شهادة الدكتوارة في التسويق من جامعة كارلتون الكندية، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورتلند الأمريكية، وبكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة الملك سعود بالرياض.