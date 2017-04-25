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الثلاثاء 25 ابريل 2017 07:49 مساءً
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مقتل 70 مسلحا كرديا في غارات للجيش التركي شمال سوريا
قصف مدفعي وصاروخي على مواقع الجيش الوطني

مقتل 70 مسلحا كرديا في غارات للجيش التركي شمال سوريا

الثلاثاء، 25 ابريل 2017 07:33 م

أعلن الجيش التركي أنه قتل سبعين مسلحا كرديا في غاراته الجوية التي شنها، اليوم الثلاثاء، قرب جبال سنجار بالعراق وفي شمال سوريا؛ لاستهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني؛ “لمنع الجماعة من إرسال أسلحة ومتفجرات لشن هجمات داخل تركيا”.. حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز بالعربية).
فيما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان- ومقره لندن- قد أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 18 من وحدات حماية الشعب الكردي في غارات تركية شمالي سوريا.

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