قامت إدارة مسجد السيدة زينب، بتزيين مسجد حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، بالأنوار من الخارج لاستقبال محبي آل البيت.

وعززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المسجد، وانتشر عدد كبير من رجال الشرطة لتأمين احتفالات المواطنين، تحسبًا لوقوع أعمال خارجة عن القانون تعكر صفو الاحتفالات.

يذكر أن الاحتفال يجذب الآلاف من أتباع الصوفية كل عام من داخل مصر أو خارجها، وستتضمن الاحتفالات أمسية دينية، يشارك فيها شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، وعدد من مشايخ الطرق، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الأوقاف وممثل عن الأزهر الشريف.